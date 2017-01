Le comente a un amigo sobre este proyecto, y su opinión me hizo relfexionar sober el cómo abordar el tema de la historia del cine.. sería fácil el agarrar un libro o enciclopedia y comenzar a copiar su contenido en este Blog, lo cual cumpliria el objetivo básico de este; pero no cumpliria el principio de mostar mi experiencia acerca del tema, deseo el poder mostar antes que nada mi punto de vista sobre los acontecimientos, etapas, experimientos que han llevado a esta industria donde está situada en la actualidad...Deseo el poder mostar mi visión sobre el cine y si alguien desea compartirla o rebatirla me parece correcto y de hecho genial, ESA ES LA IDEA!!!!