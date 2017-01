El grito de Eureka en el cine no fue causado por una sola persona, son diversas las fuentes que aportaron al desarrolle de este medio de registro. La historia se encarga de darnos las primeras influencias, es asi como los griegos ya conocían los principios ópticos de la cámara obscura, pero los primeros intentos de fotograia por medios mecánicos se realizaron a principios del siglo XIX.Es en este momento donde entramos en la confusión, en cuanto al desarrollo de los mecanismos y películas cinematograficas, por lo general, el más conocido por nosotros es el CELULOIDE. Algunas fuentes lo vinculan a, sin embargo otros lo vinculan a personajes comoo también suena el nombre de Hannibalcomo el que utilizó por primera vez este material aplicado al cine .Otro hombre que aportó desde la fotografía hacia el cine fue, a quién se le encargó realizar fotografías del galope de un caballo, sus experimentos le permitieron años más tarde en la Univesidad de Pensylvannia, tomar mas de cien mil exposiciones y comprobar que en un momento del gapole el caballo se apoya en una sola pata.Es en este moenmento donde aparece el nombre , tal vez, más conocido para nosotros, quien conoció a Muybridge y quedó impresionado con su trabajo, tanto asi que junto con su ayudantecomenzaron a producir secuencias con los nuevos carretes de Eastman. Edison fue uno de los muchos que se adjudicó el trabájo de sus ayudantes, cosa que no ha cambiado mucho en la actualidad.El Kinetoscopio era una maquina donde el observador debia mirar por un orificio en donde se pasaba la secuencia de imagenes, ya conociendose con el nombre de películas pero aún de breves argumentos.Como pasa con la mayoría de los precursores estes hombes no alcanzaron a ver en que se convertirían sus inventos..(walt dysney)